بريدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساستأنف مهرجان القرية التراثية في محافظة عيون الجواء برامجه وفعالياته الترويحية والترفيهية، كأحد التجارب السياحية المستديمة خلال الفترة الشتوية، بمقر المحافظة، حيث يُعد المهرجان كأحد خطوات هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم بتشغيل الفعاليات الترفيهية.وبين المشرف العام على مهرجان القرية التراثية أحمد الصقري، أن الدعم المستمر، والمتابعة الحقيقية من هيئة السياحة والتراث الوطني، وحرصها على نجاح البرامج والفعاليات، حظي برضا واستحسان جميع زوار القرية.وأشار الصقري، إلى أن إسهام شباب وشابات محافظة عيون الجواء في تشغيل وتفعيل البرامج، وحرصهم على إبراز قدراتهم العملية، ضاعف من قيمة النجاح، وعكس ما يتمتع به أبناء هذا الوطن من طاقات وإبداعات مهنية ومحترفة ستكون الرهان الحقيقي لتكرار مثل تلك المناسبات، واستمرار تميزها مستقبلاً.// انتهى //15:20ت م0058