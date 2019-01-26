الدمام 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسزارت حرم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أمس، سمبوزيوم نقوش الجبيل، حيث أطلعت خلالها على الأعمال الفنية المشاركة وتجولت بين الأجنحة والأركان التي احتضنها نقوش الجبيل.وأعرب سمو الأميرة عبير عن إعجابها الشديد بالقطع والأعمال الفنية التي ينفذها نحاتون سعوديين في جناح النحاتين معربة عن شكرها وتقديرها لهم على هذه الإبداعات والتي ستكون إضافة للفن السعودي .واستطردت سموها قائلة : لقد أبهرني العمل الاحترافي الرائع للنحاتين والذين قدموا لوحات جمالية نادرة، ومشاركتهم في سمبوزيوم نقوش الجبيل تعتبر إضافة كبيرة، مشيرة إلى أن مجلس المنطقة الشرقية للمسئولية الاجتماعية سيقوم بالتنسيق مع محافظة الجبيل وبلدية الجبيل للاستفادة من هذه الإعمال النادرة والقيمة ليتم وضعها في الميادين والشوارع في الجبيل لتحكي قصصا من الجَمال في شوارع المدينة.وأوضحت سمو الأميرة عبير أن سمبوزيوم نقوش الجبيل هو امتداد لمبادرة نقوش الشرقية التي تتيح الفرصة للفنانين السعوديين لإبراز أعمالهم ومهاراتهم الفنية، ويشاركوا من خلال أعمالهم بتزيين مدنهم، وأن هذا ما شاهدته اليوم في سمبوزيوم نقوش الجبيل.// انتهى //15:22ت م0059