ينبع 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واستنظم غرفة ينبع معرض "حكاية فن" في نسخته الثانية، تحت شعار "صنع بأيدي سعودية" برعاية محافظ ينبع سعد السحيمي، يوم الاثنين القادم، بمشاركة رائدات ورواد الأعمال, وعدد من الجهات ذات الصلة بالمحافظة بمركز ينبع الدولي للمعارض, بمقر الغرفة بينبع, حيث يستمر المعرض على مدى عشرة أيام.وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع مراد العروي, أن معرض حكاية فن في نسخته الثانية, يأتي ضمن أنشطة الغرفة لدعم وتمكين رائدات ورواد الأعمال عبر تبني أفكار للمشروعات الصغيرة المبتكرة والناشئة والترويج لمشروعات الرياديين وتنشيط الحركة التجارية في المحافظة.وأشار إلى أن هذا المعرض يشهد جهود حثيثة لغرفة ينبع في دعم شباب الأعمال وإثراء الابتكار, والارتقاء بالمحتوى المحلي عبر تعزيز بيئة ريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والناشئة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، مبينًا أن المعرض يشكل فرصة لالتقاء رواد الأعمال وتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين, وعرض وتسويق المشروعات الشبابية الناشئة وإبرازها للمجتمع, وتبادل ونقل التجارب الناجحة، كما يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة ريادة الأعمال.وأوضح رئيس غرفة ينبع, أن المعرض يحتوي على 40 جناحاً للمشاركين من رائدات ورواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والأعمال اليدوية والحرفية والتراثية والفنون التشكيلية والتصميم والتصوير والمونتاج والمشروعات التجارية التقنية، إضافةً إلى مسرح فعاليات الطفل، ويستمر على مدى عشرة أيام من الساعة الرابعة عصراً حتى الـ 11مساءً.// انتهى //15:43ت م0061