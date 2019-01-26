الأحساء 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واستنظم جمعية مكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء, بالتعاون مع تعليم المحافظة غدًا, فعاليات المعرض التوعوي لأمراض الدم الوراثية موجهة لطلاب المدارس بالمحافظة تحت شعار "من أجل جيل واع", لمدة أسبوع.وأوضح مدير جمعية مكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء عبدالعزيز بن أحمد العودة، أن إقامة المعرض يأتي لأهمية توعية المجتمع وتعريفهم بأمراض الدم الوراثية، تعزيزًا لدور الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية في نشر الوعي لدى الأبناء من الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية تجاه أمراض الدم الوراثية وسبل الحد من انتشارها.// انتهى //17:07ت م0066