الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساختتمت أمس, منافسات بطولتي المملكة المفتوحة للبومسي والقتال للأندية أبطال المناطق للدرجة الأولى التي أقيمت على صالة نادي الاتفاق بالدمام, بحضور أمين عام الاتحاد السعودي للتايكوندو سامي بن راشد الطلب الذي أشاد بعطاء الأندية المشاركة.وحافظ فريق الهدى على صدارة البومسي, كما نال كأس البطولة وجاء الترجي ثانياً, ومدرسة الترجي ثالثاً, وكميت رابعاً, فيما حصل مركز الفارس على كأس الفريق المثالي وتوشح لاعب الهدى عبدالله آل راشد جائزة أفضل لاعب، وبهذه النتيجة استحق فريق الهدى كأس التميز في البومسي.وعلى صعيد منافسات القتال, واصل فريق الشباب صدارته بخطف لقب البطولة فيما حل أبها ثانياً, والوحدة ثالثاً, والفرع رابعاً, وحقق النهضة كأس الفريق المثالي ولاعب أبها فراس آل مفرح على جائزة الأفضل في البطولة.// انتهى //17:19ت م0067