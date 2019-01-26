الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واستُوج محمد آل نصفان بلقب كأس الاتحاد السعودي للإسكواش تحت 11 عاماً, وذلك خلال منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 24 - 26 يناير الجاري بمشاركة 8 أندية.وسلّم المدير التنفيذي لاتحاد الاسكواش خالد السعد اللاعب آل نصفان, كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد الاسكواش.وجاء ثانياً خالد أبو رقه لاعب نادي الهلال, حيث تسلّم الميدالية الفضية ومكافأة مالية, فيما جاء حسين آل راضي لاعب نادي الصفا ثالثاً وتسلّم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية, وحل رابعاً حسين آل داوود لاعب نادي الصفا حيث تسلم مكافأة مالية.// انتهى //18:02ت م0073