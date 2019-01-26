الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واستدشن الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" مساء يوم الثلاثاء 23 جمادى الأولى 1440 هـ المبادرة الثقافية الفكرية "رواق جسفت" وذلك في مقرها بالرياض.وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد أن المبادرة تسهم في تنمية الوعي الفني لدى المجتمع من خلال تنفيذ نشاط أسبوعي فني ثقافي منبري للفنانين التشكيلين والمثقفين ومن لهم صله بالفن التشكيلي.وأضافت يتضمن الرواق تنفيذ ورش فنية وعروض تفاعلية واستضافة فنان متميز يتحدث عن تجربته الفنية وخبرته كقصة ملهمة مع عرض أعماله ومسيرته الفنية في الفن التشكيلي السعودي .وأفادت الرويشد أن الفعالية تشمل ورش فنية ولقاءات ثقافية للحديث عن علاقة الفن التشكيلي بواقع الحياة.ويحل ضيفاً على "رواق جسفت" في محطته الأولى الفنان التشكيلي فهد الربيق مستعرضاً مسيرته الفنية وتجربته مع اللون بمشاركة الناقد الفني يحيى زريقان.// انتهى //18:06ت م0074