الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساختتمت اليوم, منافسات بطولة المملكة للناشئين لكرة الطاولة, التي أقيمت على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة على مدار 3 أيام, وشارك بالبطولة 13 نادياً "اليرموك, والنهضة والهداية, والطرف, وشرورة, والحماده, والوشم, والعرين, والهلال, والقارة, والصقور, والنعيرية, والمجد" وأدار البطولة تحكيمياً 22 حكماً بقيادة الحكم العام إبراهيم عبدالله العقيلي.وجاءت النتائج على النحو التالي، حيث حقق نادي الحماده المركز الأول, وجاء نادي الوشم ثانياً, فيما حل نادي الصقور بالمركز الثالث, بينما حصد نادي اليرموك المركز الرابع, ونال نادي الطرف المركز الخامس, وكما فاز نادي النهضة بالمركز السادس, فيما حصد نادي الهداية المركز السابع.وتوّج نائب رئيس اللجنة الرئيسة للمسابقات والحكام عبدالرحمن الوهيب, ومدير مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة حاتم أبو سلامة, الفائزين بالبطولة.// انتهى //18:18ت م0076