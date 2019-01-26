جدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساختتم أمس, مهرجان "ربيع حلي وكنانه الثاني" الذي نظمته بلدية حلي بمحافظة القنفذة, بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.وتضمن المهرجان الذي نظم على مدى شهر كامل بحديقة البلدية, عدداً من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية والصحية شارك بها الأفراد والعائلات، إضافة إلى مسابقات للأطفال ومعارض للتراث القديم.وقدم رئيس بلدية حلي بلقاسم المقعدي، شكره لكل الجهات المشاركة في المهرجان، مؤكداً أنهم حرصوا على أن تكون فعاليات المهرجان مناسبة لمختلف شرائح المجتمع مع الاهتمام بإبراز الجانب التراثي وغرس الانتماء الوطني من خلال مسابقات المهرجان.وفي ختام الحفل, جرى تكريم لجان العمل والجهات الداعمة.// انتهى //18:21ت م0077