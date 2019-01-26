الجزائر ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٠ هجري الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٩م واسسلم إرهابي نفسه إلى السلطات العسكرية بمحافظة تمنراست، في جنوب الجزائر، وكان بحوزته مسدس رشاشا من نوع ديكتاريوف وكمية من الذخيرة.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان : إن " الأرهابي "، كان قد إلتحق بالجماعات الارهابية سنة 2011.وفي عملية منفصلة، كشفت قوة أخرى للجيش الجزائري في المنطقة ، مخبأ للأسلحة يحتوي على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف.//انتهى//18:23ت م0078