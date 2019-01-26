الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واستنطلق غداً مواجهات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين ، حيث يستضيف الفتح في الأحساء ضيفه القادسية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويسعى أصحاب الأرض للخروج بنقاط المباراة حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في المراحل الأربع الماضية، حيث خسر أمام الوحدة وتعادل أمام الفيصلي والاتفاق والنصر، في المقابل يبحث القادسية عن استعادة توازنه والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات التي توقفت في الجولتين السابقتين.وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء ، ويسعى الفيحاء لخطف نقاط المباراة والعودة من جديد لتحقيق النتائج الإيجابية بعد تلقيه أربع خسائر في الجولات الخمسة الماضية ، فيما يتطلع الهلال للتمسك بصدارة الترتيب والعودة لنغمة الانتصارات عقب توقفها في الجولتين السابقتين بعد تعادله أمام التعاون والرائد.// انتهى //18:51ت م0083