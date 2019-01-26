الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساختتمت اليوم مباريات الجولة 14 من عمر دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا، التي شهدت 4 مباريات جمعت الشعلة والفيصلي، الدرعية وأبها، عرعر وهجر، عكاظ وجدة.وتمكن الفيصلي من الفوز على الشعلة بخمسة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول فيما توقف رصيد الشعلة عند النقطة 10 في المركز التاسع.وفاز أبها على الدرعية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورفع أبها رصيده بعد هذه المباراة إلى 22 نقطة, فيما استمر رصيد الدرعية عند 4 نقاط في المركز العاشر.كما فاز عرعر على هجر بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد عرعر إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما استمر رصيد هجر عند 25 نقطة في المركز الثاني.وحسم التعادل السلبي مباراة عكاظ وجدة، ورفع عكاظ رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، ورصيد جدة أصبح 23 نقطة في المركز الرابع.وكانت مباريات الجولة قد بدأت يوم الخميس بمباراة واحدة شهدت فوز النهضة على التهامي بثلاثة أهداف دون رد .// انتهى //19:09ت م0084