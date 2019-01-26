بريدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسشاركت جمعية الثقافة والفنون بالقصيم بركن خاص في ملتقى "أسرار", الذي يقام بمركز النخلة بمدينة بريدة لمدة 5 أيام، حيث تقدم الجمعية عروضًا لأعمالها الفنية وأبرز مشاركاتها وبرامجها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى جناح خاص بالرسم الحر من خلال 32 فنانًا.وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالقصيم سلمان الضباح أن مشاركة الجمعية، تأتي في سياق اهتمام الجمعية بالمصورين بمنطقة القصيم، وفي إطار ما تحتله الصورة الفوتوغرافية من أهمية لدرجة أنها أصبحت أكثر بلاغة وتأثيرًا، لافتًا الانتباه إلى أن الجمعية تسعى لدعم المصورين والمصورات من خلال البرامج والدورات لمعهد "ثقف" التابع للجمعية، للتوعية بأهمية فن التصوير ودوره في المجتمع، ونشر الثقافة الفنية عبر الملتقيات والمعارض والندوات وورش العمل، واستضافة المتخصصين في مجال التصوير الفوتوغرافي، لتبادل الخبرات فيما بينهم ورعاية وصقل المواهب الشابة.وأشار إلى أن مشاركة الفن التشكيلي وحضوره بمختلف المناسبات بالمنطقة يُعد ظاهرة ثقافية ووطنية، ويمثل فرصة لتحقيق التواصل بين الفنانين التشكيليين ومناسبة للتعرف على تجاربهم في مجال الفنون التشكيلية وعرض إبداعاتهم الفنية بهدف الارتقاء بالفنون التشكيلية السعودية.// انتهى //19:10ت م0087