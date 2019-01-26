أبها 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأنهت أمانة عسير توقيع 109 عقود لمشروعات تنموية شملت مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار ريال.وثمن أمين منطقة عسير الدكتور وليد محمد الحميدي, حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تنمية ودعم القطاع البلدي في مختلف مناطق المملكة، وتوجيهاتهم السديدة لتسريع العمل في المشروعات الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء, واستثمار بنود الميزانية فيما خصصت له من مشروعات تنموية مختلفة.وأبان الدكتور الحميدي أن المشروعات التي جرى اعتمادها لهذا العام في منطقة عسير بلغت 109 مشروعات بكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليار ريال، شملت إعادة تأهيل وتطوير الشوارع والطرق الرئيسة، وتنمية وتطوير المخططات والأحياء السكنية, وإنشاء الميادين, وتحسين التقاطعات والجسور والحدائق وممرات المشاة والساحات، وإنشاء المرافق البلدية والمباني، وسفلتة الطرق وإنارة وتطوير المناطق السياحية، وتجهيز محطات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطاء السيول ومشروعات لتحسين وتجميل المداخل ومشروعات النظافة والحدائق العامة.وأكد أن هذه المشروعات التي ستشهدها مدن ومحافظات المنطقة, تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - على تهيئة البنية التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين، والعمل وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله القصبي لتنفيذ مشروعات نوعية في عسير.ولفت الدكتور الحميدي الانتباه إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مشروعاتها المنفذة، للحصول على مخرجات تتوافق مع أفضل معايير الأداء، وهو ما تحرص على تطبيقه إدارة الجودة الشاملة بالأمانة.// انتهى //19:17ت م0088