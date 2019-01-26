بغداد 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأحبطت قوة أمنية عراقية مشتركة اليوم محاولة تسلل قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي باتجاه الحدود العراقية إنطلاقا من الأراضي السورية.وأوضحت قيادة عمليات محافظة الأنبارغرب العراق في بيان ، أنه بناءاً على معلومات استخبارية , تم رصد تحركات الإرهابيين في الجانب السوري بنية التسلل باتجاه منطقة "الباغوز"القريبة من الحدود العراقية السورية ,وقد تصدت قوة مشتركة لهذا التحرك مستخدمة المدفعية ,مما أدى إلى احباط المحاولة وإصابت عددامن الإرهابيين بأصابات مباشرة .وفي بغداد احبطت قوة الأمنية محاولة تفجيرعبوة ناسفة إلى جانب الطريق في منطقة عرصات الهندية وسط المدينة ,قامت القوات الأمنية بتفكيكها من دون إصابات بشرية أو اضرار مادية.// انتهى //19:17ت م0089