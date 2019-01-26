القاهرة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واستشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا العام، ضمن جناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50 "اليوبيل الذهبي" للعام الثاني علي التوالي، لإبراز الدور التوجيهي والتوعوي والإعلامي والخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي.وأوضح المُشرف على جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد السويهري أن الرئاسة العامة تشارك بعرض الخُطب والأفلام الوثائقية والمخطوطات النادرة والدروس المقامة في الحرمين الشريفين والخدمات التوجيهية والإرشادية التي يحتاجها كل زائر للحرمين.وأضاف أن الرئاسة العامة حريصة على المشاركة في الفعاليات الدولية لإلقاء إطلالة على تلك المقتنيات والأماكن المقدسة، وخاصة كسوة الكعبة المشرفة التي يقوم بحياكتها مصنع الملك عبد العزيز لصناعة الكسوة المشرفة في مكة المكرمة "أم الجود" بجوار معرض الحرمين الشريفين، ويعمل بالمصنع 220 موظفًا منهم 85 صانعًا يعملون في حياكة الآيات القرآنية.وأشار "السويهري" إلى أن قماش كسوة الكعبة من الحرير الخالص، وتتكون الكسوة من 12 مقطع قنديل أما حزام الكعبة فينقسم قسمين، القسم الأول المتصل ببعضه البعض وهو عبارة عن آيات قرآنية، أما القسم الثاني فهو منفصل ويتكون من 12 قطعة و4 قناديل .وأفاد المُشرف على جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأن جناح الرئاسة العامة شهد إقبالاً كبيراً من قبل الزوار اطلعوا خلالها على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما ولمسوا مدى التطور والارتقاء بالخدمات من خلال الأفلام والوثائقية والصور والإصدارات، وطريقة حياكة ثوب الكعبة المشرفة عن طريق عرض عملي يقدمه صُنّاع الكسوة من ذوى الخبرة في هذا المجال أمام الزوار مباشرة.// انتهى //19:17ت م0090