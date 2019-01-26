طرابلس 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج أن المجالس البلدية أتت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، دليلاً على أن المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعًا معاشًا .وقال السراج في كلمته بالاجتماع الدوري للرابطة الوطنية للمجالس البلدية في العاصمة طرابلس: إنه لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة، مؤكداً أن جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول إجهاض العملية الديمقراطية لن تثني الليبيين عن المضي قدمًا في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب لنفسه .// انتهى //19:30ت م0092