طولكرم 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساستشهد شاب فلسطيني وأصيب ستة آخرون على الأقل، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في قرية المغير شمال شرق رام الله.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيد وخمس إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، في حين نقل مصاب بالرصاص الحي في الفم إلى المستشفى الاستشاري العربي ووصفت حالته بالمستقرة.من جانبه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه عملت على إخلاء إصابات من القرية ونقلها لمستشفيات محافظة رام الله والبيرة.//انتهى //19:30ت م0093