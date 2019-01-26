البكيرية 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس‎اختتمت فعاليات مهرجان ربيع البكيرية 40 أمس، الذي تنظمه بلدية البكيرية بإشراف لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.‎وأوضح رئيس بلدية البكيرية المشرف العام على المهرجان يوسف الخليفة أن تنوع فعاليات المهرجان جذبت الأسر للاستمتاع بالمهرجان, كما قدمت جملة من الأنشطة المتنوعة والعديد من الفعاليات التي احتضنتها ساحة المهرجان, مشيراً إلى أن الأسر المنتجة المشاركة بلغ عددها أكثر من 75 أسرة.ورفع الخليفة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على جهودهما ودعمهما الكبير للحركة السياحية في المنطقة والمتابعة المستمرة لكل ما يتعلق برفاهية المواطن، مشيداً برعاة المهرجان والمشاركين, وبجهود اللجنة المنظمة والعاملين والعاملات والمتطوعين والمتطوعات.// انتهى //19:41ت م0094