الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم، حفل سباقه الـ (48) على كأس الهيئة العامة للرياضة وكأس إمارة منطقة المدينة المنورة وكأس وزارة الخارجية فئة (3) ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) .واشتمل السباق على 10 أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس الهيئة العامة للرياضة لمسافة 1800 متر للأفراس الإنتاج مفتوج الدرجات ، والشوط السابع على كأس إمارة منطقة المدينة المنورة على مسافة 2400 متر للجياد المستوردة مفتوح الدرجات والشوط التاسع على كأس وزارة الخرجية فئة (3) على مسافة 1600 متر للجياد المستوردة مفتوح الدرجات .وسلم وكيل الهيئة العامة للرياضة للشؤون الرياضية عبدالرحمن السحيباني كأس الهيئة لفهد هيف مدرب الفرس ( جوبا ) العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء هيف بن محمد عبود القحطاني التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس .كما سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة كأس إمارة منطقة المدينة المنورة لبدن السبيعي مدرب الجواد ( محطم ) العائد ملكيته لاسطبل دخيل الرويس وبدن السبيعي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.وسلم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين كأس الوزارة الفئة (3) لسعد بن مشرف المشرف الإداري على اسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لفوز الجواد ( جورفك ) العائد ملكيته لإسطبل سموه بالمركز الأول في سباق الشوط التاسع.//انتهى // ‏20:54ت م0099