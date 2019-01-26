الدمام 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساعتمد مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط أسماء الطلاب والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 1439/1438هـ، في نسختها الـ21 ، والبالغ عددهم 552 طالبًا وطالبة، من المرحلتين المتوسطة والثانوية.وهنأت المساعد للشؤون التعليمية نورة بنت عوض الخالدي جميع الطالبات المتفوقات وأسرهن ومدارسهن، مثمنةً جهود مكتب تعليم القطيف لاهتمامه السنوي بتكريم المتفوقات ودعمه المستمر لكل ما من شأنه رفع المستوى التعليمي، داعية إلى بذل المزيد من الرعاية والعناية لهذه الفئة لأنهن ثروة وطنية غالية.// انتهى //21:06ت م0101