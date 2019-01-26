القاهرة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسواصل جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 "اليوبيل الذهبي" فعالياته الثقافية استقبال عدد من كبار الزوار، حيث زار عضو مجلس الشوري أحمد الأسود الجناح اليوم، وكان في استقباله المحلق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي.وأشاد الأسود خلال الزيارة بحسن التنظيم والتنسيق داخل الجناح، لافتًا إلى أن دور النشر السعودية المشاركة سواء الأهلية أو الحكومية تميزت بتنوع إصدارتها في كافة المجالات الثقافية والعلمية، وأن هذه الإصدارات استطاعت أن تبرز الوجه الحقيقي للثقافة والأدب والتراث والتاريخ السعودي العريق.وأوضح أن أركان مثل ركن السلام عليك أيها النبي ومعهد خادم الحرمين الشريفين بجانب مجسمات السيرة النبوية إضافة إلى وجود حياكة كسوة الكعبة المشرفة في الجناح وكذلك المشاركات التي تبرز وتوضح التاريخ والتراث السعودي عملت على جذب الزوار ولاقت صدى طيب لدي رواد الجناح.كما استقبل الجناح عضو هيئة كبار العلماء رئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي قام بجولة في الجناح رافقه فيها الملحق الثقافي الدكتور خالد النامي.وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم خلال زيارته للجناح أن المملكة ومصر صمام الأمة العربية والإسلامية، مثمنًا جهود المملكة في نشر الدعوة والثقافة الإسلامية حول العالم في أوروبا وأسيا وإفريقيا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.وقال هاشم " إن المملكة تحظى بهيبة واحترام وحب جارف في قلوب المسلمين حول العالم لوجود الأماكن المقدسة بها وجهود ملوكها في خدمة ورعاية هذه الأماكن".// انتهى //21:29ت م0104