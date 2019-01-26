الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأقيمت اليوم أربع مباريات ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة جمعت الفتح مع الهلال، والنصر مع النهضة، والاتحاد مع الوحدة، والسلام مع الأهلي.وفاز الفتح على الهلال بنتيجة 83-71 على صالة نادي الفتح، ليرفع الفتح رصيده لـ25 نقطة في المركز الأول، فيما وصل رصيد الهلال عند 20 نقطة في المركز السادس.وتمكن النصر من الفوز على ضيفه النهضة بنتيجة 112-55 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 21 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد النهضة إلى 13 نقطة في المركز العاشر.وحقق الاتحاد الفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 64-60 في المباراة التي جرت على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، فيما حل الوحدة في المركز السابع برصيد 17 نقطة.وعاد الأهلي من الدمام بفوز على مضيفه السلام 89-63 ليحتل المركز الخامس بـ21 نقطة، فيما جاء السلام في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.وتغلب أحد على نظيره الأنصار بنتيجة 101-81 في افتتاح الجولة يوم الخميس الماضي ليستمر في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، فيما حل الأنصار في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.// انتهى //21:47ت م0108