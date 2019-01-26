القاهرة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسانطلقت اليوم داخل الجناح السعودي المشارك في فعاليات الدورة الخمسين "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المسابقة الثقافية التي تهدف إلى نشر الثقافة السعودية والتعرف على مقاصد المملكة السياحية وتاريخها من خلال الأسئلة التي تطرح لزائري الجناح من جمهور المعرض.وتحتوي المسابقة على عدة أسئلة يومية تدور معظمها حول تاريخ المملكة، وعن أبرز الأماكن المقدسة والسياحية الموجودة في المدن والقرى والأحياء داخل المملكة، حيث يتم سحب أرقام الفائزين بشكل شفاف أمام الجمهور، ويمنح الفائزون جوائز قيمة.كما ضم الجناح السعودي ولأول مرة هذا العام ركن لسينما الأطفال يقدم أفلام رسوم متحركة بهدف تعليم الأطفال العديد من السلوكيات والتعرف على لغتهم العربية ودينهم الحنيف من خلال أفلام كارتونية مبسطة من إنتاج وإخراج سعودي.وأشارت المسؤولة عن ركن الأطفال داخل الجناح الدكتورة نورا البقمي إلى أن معظم المواد الإعلامية المعروضة في السينما من أفلام وبرامج هي إنتاج سعودي وتهدف إلى تعليم الأطفال عدداً من السلوكيات والأخلاقيات من خلال عرض رسائل مبسطة عن طريق أحداث الأفلام الكرتونية والتي تعرض أربع مرات يوميًا لجميع الأطفال العرب من كل دول العالم.وفي سياق فعالياته اليوم، أقام الصالون الثقافي بالجناح السعودي بمعرض الكتاب أمسية شعرية للشاعرة السعودية حياة حمد الديبان ألقت فيها العديد من القصائد منها الوطنية والاجتماعية، بحضور الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي.//انتهى//22:13ت م0110