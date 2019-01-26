الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساختتمت على أرض مزرعة الخالدية "جنوب الرياض" اليوم منافسات النسخة السادسة من مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للجواد العربي في نسختها السادسة التي انطلقت الأربعاء الماضي، بحضور صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان العالمي وأصحاب السمو الملكي الأمراء والسعادة ضيوف المهرجان، وشهد المهرجان في يومه الأول إقامة منافسات كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي لسباقات السرعة والذي توج من خلاله طلاب الخالديةباللقب.وسجلت نهائيات الاستحقاق العالمي منافسة قوية بين المرابط للظفر بأغلى الألقاب العالمية، وكان الحضور لافتاً لمربط السيد الذي استحوذ على غالبية القاب الذهب في المهرجان، حيث كانت فئة الفحول قد عرفت فوز الحصان اليكساندر لمربط السيد باللقب،وحل ثانياً اسكوت دي دي لمربط عذبة، فيما ذهب البرونز للحصان ايدن سي لمربط السيد.وكرم الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الأبطال الفائزين في هذه الفئة.وحصدت الفرس ديلايتس ديفا ار بي لمربط السيد بطولة الأفراس، ونالت الفرس فينيس ام أي لصالح المنيع المركز الثاني، وجاءت الفرس تهاني الخالد لمربط الخالد في المركز الثالث، وتوج صاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد الفائزين في هذه الفئة.وتوجت المهرة رشيدية الخشاب لمربط الخشاب من دولة الكويت بلقب بطولة المهرات من صغار الخيول، وظفرت المهرة هيفاء أد لمربط السكب بالمركز الثاني، وجاءت المهرة ال ار اكسكليبر في المرتبة الثالثة، وقام صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالدبن سلطان امير الحدود الشمالية بتتويج الفائزين في هذه الفئة.وتوج المهر ماهر السيد لمربط السيد ببطولة الأمهار من صغار الخيول، وحل المهر سلطان العناية من مربط عناية بالمركز الثاني، وظفر المهر راني الخالد لمربط الخالد بالمركز الثالث، وتوج الامير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن الفائزين في هذه الفئة.وظفرت المهرة أضواء العرب لمربط العرب بلقب بطولة المهرات أعمار سنة، وحلت ثانياً المهرة دارين السيد لمربط السيد، ‏وجاءت ثالثاً المهرة رخاء عذبة لمربط عذبة، وقام المشرف العام على المهرجان صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطانبتتويج أبطال هذه الفئة.وفي فئة الأمهار أعمار سنة، نجح المهر دوسر السيد لمربط السيد في تحقيق لقب البطولة، وحل ثانياً المهر شاهين ايه ام لمربط المحمدية، وجاء المهر نبراس الحمد لمربط الحمد من دولة الكويت في المركز الثالث، وقام صاحب السمو الملكي الأمير عبداللهبن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي بتتويج الفائزين بهذه الفئة.وكان اليوم الختامي للمهرجان قد افتتح بإقامة بطولة الخيل السعودية الأصل والمنشأ، وعرفت البطولة فوز المهرة دهيمة عذبة لمحمد التميمي بالمركز الأول في فئة المهرات، ونالت شمس ابو نصية لمحمد التميمي المركز الثاني، وظفرت حمدية العارض لمربط العارض بالمركز الثالث.وفي فئة الأمهار نال المهر كاتب الجنادرية لمربط المسرة لقب البطولة، وحل ثانيا المهر بلسم عذبة لمربط عذبة، وظفر سلطان عذبة لمربط عذبة بالمركز الثالث.وتوجت الفرس بدوية الثالثة لمربط العارض ببطولة فئة الأفراس، وحلت الفرس جوهرة عذبة لمربط عذبة في المركز الثاني، وجاءت الفرس الدرعية الثانية لمربط الوصيل في المركز الثالث.وفي فئة الفحول استحوذت جياد مربط عذبة على مركز الصدارة والوصافة بعد فوز الحصان فهد عذبة بالمركز الأول، وحل خريسان عذبة بالمركز الثاني، وظفر ليث ديراب لمربط العارض بالمركز الثالث.وسلم مدير مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الاستاذ عبدالغني الفضل الجائزة جائزة منظمة الواهو العالمية لأفضل إنتاج لعام 2018م لخالد السيد مالك مربط السيد بعد فوز المهر العالمي ماهر السيد بالجائزة.كما كرم الأمير خالد بن سلطان الشركات الراعية للمهرجان، إلى جانب حكام البطولة، والمصورين الفائزين بمسابقة التصوير في النسخة الماضية، حيث نال المصور بلال الجخلب المركز الاول.واختتمت منافسات المهرجان بالعرضة النجدية التي تفاعل معها الجمهور الكبير الذي اكتظت بهم صالة العروض الخاصة بالخيل العربية في مزرعة الخالدية.//انتهى//22:16ت م0111