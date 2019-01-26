عدن 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسطالبت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المهتمة بالنازحين بحماية المدنيين من انتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وإدانة هجومها على مخيم للنازحين في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجه، شمال غرب اليمن.وشددت الوحدة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطات على الحوثيين للتوقف عن قصف تجمعات النازحين.ودانت الوحدة التنفيذية، الهجوم على مخيم النازحين في حرض، وقالت " إن قصف مخيمات النازحين المدنيين العزل جريمة بشعة تجرمها القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وتعد من جرائم الحرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".وذكر البيان أن الجريمة تأتي ضمن مسلسل جرائم تتمثل في استهداف مليشيا الحوثي المسلحة لتجمعات النازحين سواء في الحديدة أو الخانق بصنعاء وأخيراً في محافظة حجة.// انتهى //22:32ت م0114