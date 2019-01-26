رام الله 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسطالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني العربي الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان وظلم الاحتلال الإسرائيلي.وحمّل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له مساء اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن دوامة التوتر والعنف التي تزج بها وعن دماء شهداء وجرحى شعبنا الذين يطالهم رصاص قوات الاحتلال وانفلات المستوطنين الذي كان آخره الهجوم الوحشي تحت حماية قوات الاحتلال على قرية المغير شمال شرق رام الله وأدى لاستشهاد حمدي نعسان، وإصابة 30 فلسطينياً بجروح.وشدد المتحدث الرسمي على أن حملة التصعيد الاحتلالية تأتي ضمن سياسة العدوان والبطش الاحتلالي المتأصل، مؤكداً أن التحريض والصمت الدولي والدعم الأمريكي هو الذي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ سياسته العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.// انتهى //22:33ت م0115