ملهم 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأحيا الشاعران مطلق بن شوية وسطام بن شفلوت ذروة الأمسية الشعرية الثانية التي احتضنها مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الأولى، والذي يستمر حتى 3 فبراير في ملهم شمال مدينة الرياض.وشهدت الأمسية حضوراً كبيراً، استمتع فيها الزوار بمجموعة من القصائد التي ألقاها الشاعران، وتنوعت ما بين القصائد الوطنية والغزلية وأخرى وصفت الصقر وحياة الصقار .وشهد اليوم الثاني من انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في دورته الأولى إقبالاً جماهيرياً كبيراً من هواة الصيد والفروسية ومحبي الصيد من داخل المملكة وخارجها، حيث استمتعوا بالفعاليات المصاحبة للمهرجان الترفيهية والثقافية والشعرية التي احتضنها مسرح المهرجان .ويشهد مسرح المهرجان إقامة عدد من الأمسيات الشعرية لعدد من الشعراء الذين يصورون حياة الإنسان في الجزيرة العربية وطلاقة ألسنتهم وفصاحة كلماتهم شعراً.// انتهى//23:33ت م0119