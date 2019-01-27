محايل 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأطلق وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي في متنزهات الحيلة أمس، الهايكنج النسائي، ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي "صدر الكرامه"، بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد صالح اليزيدي.وشارك في الهايكنج النسائي الذي تبلغ مسافته 2 كيلومتر، أكثر من 490 امرأة من داخل المحافظة وخارجها، ويهدف إلى تثقيف المجتمع برياضة المشي وأهميته للمحافظة على الصحة العامة والاستفادة من المرافق العامة التي هيئتها القيادة الرشيدة لراحة المجتمع.وأوضحت المشرفة على فريق الهايكنج السعودي النسائي بمحافظة محايل عسير أسماء الحسين العسيري، أن الفعالية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، مبينة أنه سيتم إطلاق مسيرات مماثلة في المحافظات المجاورة خلال الأيام القادمة، مشيدة بما حظيت به الفعالية من اهتمام وحضور كثيف من رواد المهرجان .وعبرت العسيري عن شكرها للقطاعات الحكومية والأمنية التي أسهمت في تنظيم هذه الفعالية وتوفير الخدمات اللوجستية لإنجاحها .// انتهى //02:07ت م0125