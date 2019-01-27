القاهرة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واستشارك جامعة طيبة ضمن جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين بما يقرب من 54 عنوانًا جديدًا متنوعًا في شتى الكتب العلمية التي تزخر بها الجامعة.وأشار مدير الشؤون الفنية والتعليمية بالعمادة عبدالرحمن بن زاهد في تصريح اليوم، إلى أن الجامعة اعتادت على المشاركة في هذا المعرض الكبير بالكثير من الكتب والمؤلفات المختلفة في مجالات العلوم والصحة والحاسب الآلي والتربية، وفي شتى أنواع المعرفة الأخرى، بالإضافة إلى مجالات الجامعة العلمية والمتنوعة، موضحًا أن مشاركة عمادة الجامعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تهدف إلى التعريف برؤية الجامعة وفروعها، وتأتي ضمن حرص الجامعة على الحضور الفاعل بالمحافل الثقافية ومعارض الكتاب سواءً الدولية أو المحلية.وأوضح أن جناح الجامعة، دائمًا ما يحظى بالمتابعة وكثافة الزوار على اختلاف شرائحهم، الذين يحرصون على اقتناء إصدارات الجامعة، مؤكدًا أن الجناح السعودي هذا العام تفوق على نفسه بالتنظيم الجيد والتنسيق الرائع للجناح داخليًا وخارجيًاً.//انتهى//03:23ت م0127