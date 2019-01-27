عمّان 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسقالت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن اليوم، إن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر ديسمبر الماضي، تسببت باستشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وجرح 329 آخرين في الضفة و 208 في غزة.وأظهر تقرير رسمي نشرته الدائرة، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الممنهجة ضد السكان والممتلكات و المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها الأقصى المبارك، في تحد لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية.كما أشار التقرير إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لسياسته العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم .// انتهى //04:00ت م0128