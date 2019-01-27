الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الفيصل يشيد بتكريم هيئة التطوير كأفضل جهة حكوميةملتقى نظم المعلومات الجغرافية يناقش أفضل الفرص في السوق السعوديتحقيق التنمية الشاملة في جميع المناطق الاهتمام الأول للملكهيئة الولاية تبدأ استعداداتها للحج المقبلفيصل بن مشعل: شقراء تمتلك عمقاً تاريخياً وعراقة كبيرةالفريق الطبي لمركز الملك سلمان يعالج 4,983 مريضًا في الحديدةجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم: خطوات متواصلة لإسكان الأسر المستحقةنيابة القصيم تختتم برامج التوعية بإجراءات التعامل مع قضايا التحرشالأمم المتحدة تدين الهجوم على بعثتها في ماليلبنان: اعتصامات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيينأُسر تفرّ من القصف والجوع شرقي سوريةخلافات في صفوف «السترات الصفراء»// يتبع //06:01ت م0003