عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/5/21 هـ الموافق 2019/01/27 م واس
الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الفيصل يشيد بتكريم هيئة التطوير كأفضل جهة حكومية
ملتقى نظم المعلومات الجغرافية يناقش أفضل الفرص في السوق السعودي
تحقيق التنمية الشاملة في جميع المناطق الاهتمام الأول للملك
هيئة الولاية تبدأ استعداداتها للحج المقبل
فيصل بن مشعل: شقراء تمتلك عمقاً تاريخياً وعراقة كبيرة
الفريق الطبي لمركز الملك سلمان يعالج 4,983 مريضًا في الحديدة
جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم: خطوات متواصلة لإسكان الأسر المستحقة
نيابة القصيم تختتم برامج التوعية بإجراءات التعامل مع قضايا التحرش
الأمم المتحدة تدين الهجوم على بعثتها في مالي
لبنان: اعتصامات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين
أُسر تفرّ من القصف والجوع شرقي سورية
خلافات في صفوف «السترات الصفراء»
// يتبع //
06:01ت م
0003