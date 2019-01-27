وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( صراع آخر للقوى ): أزمة عالمية جديدة اتضحت ملامحها وتوجهاتها وأطراف الشد والجذب فيها كانت فنزويلا هي أساسها، في البدء كانت الأزمة اقتصادية أدت إلى نزوح آلاف من الفنزويليين إلى الدول المجاورة هرباً من الأوضاع الاقتصادية الهشة وما لبثت أن تحولت إلى أزمة داخلية معارضة للسياسات الاقتصادية للحكومة، حيث تشهد فنزويلا ركوداً اقتصادياً منذ عام 2014، تسبب في تضخم خارج عن السيطرة ونقص حاد في السلع الأساسية، وهي الأزمة التي يلقي الرئيس باللوم فيها على خصومه الذين يشنون عليه «حرباً اقتصادية»، ومنذ توليه السلطة في 2013، واجه الرئيس مادورو إدانات دولية واسعة بسبب تقويضه الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان، وفي العام الماضي، قتل عشرات المتظاهرين في اشتباكات اندلعت خلال احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهوراً.وأوضحت تحولت الأزمة في فنزويلا إلى أزمة دولية تعددت أطرافها وتباينت مطالبها والتي تنبّئ بصراع قوى آخر في الجهة الأخرى من العالم مما يعيدنا إلى أجواء الحرب الباردة وإن كان الفرق واضحاً أنها ليست حرباً بالوكالة كما كان الأمر في تلك الحقبة من الزمن، بل هي حرب للسيطرة والنفوذ والتبعية في بلد رئيس في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) مما يعطي الأزمة بعداً آخر قابلاً للتطور خاصة بعد عدم استبعاد الولايات المتحدة الأميركية (لكل الخيارات) مما يعني أن الخيار العسكري يظل وارداً كأحد الحلول وإن لم يكن أولها.واختتمت بالقول : حتى الآن لم تتضح الصورة عما يمكن أن يحدث في فنزويلا وإن كان التصعيد هو سيد الموقف دون الوصول إلى نتائج حاسمة رغم التشدد الواضح من واشنطن وموسكو بالتمسك بمواقفهما التي هي على طرفي نقيض، وفي حال لم يتم التوصل إلى توافق بين أطراف الأزمة داخل فنزويلا وخارجها فسنشهد أزمة عالمية جديدة العالم كله في غنى عنها.// يتبع //06:02ت م0004