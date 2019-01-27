وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "عكاظ " افتتاحيتها تحت عنوان ( أمن العرب.. على مسافة واحدة من «أمن الرياض» ):لم يكن تأكيد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي من الخرطوم أن أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار السعودية إلا تأكيداً على الموقف السعودي الثابت من جميع الدول العربية، الداعي إلى إرساء دعائم الاستقرار ورفض الفوضى في العواصم العربية، ليؤكد السعوديون بذلك أن أمن العواصم العربية على مسافة واحدة من أمن الرياض.وبينت استشعار الرياض ضرورة الوقوف إلى جانب أشقائها العرب لم يكن في السودان فحسب، فالشواهد والتاريخ السياسي الحديث والقديم يؤكدان وقوف المملكة العربية السعودية إلى جوار الدول العربية، ودعمها لإرساء الأمن والأمان، إذ يحفظ التاريخ الحديث للسياسة السعودية مساهمتها في وقف الفتنة والتناحر بين الطوائف اللبنانية بـ«اتفاق الطائف» منذ ثمانينات القرن الماضي، مروراً بمشاركتها الفاعلة في تحرير الكويت، وشدها أزر أشقائها في البحرين ومصر مطلع الألفية الثانية.واختتمت ولم تقف الرياض مكتوفة الأيدي بعد أن وجه لها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نداءه لإنقاذ صنعاء، لتتدخل وشقيقتها الإمارات بعمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» لردع مختطفي اليمن، وإرساء دعائم الشرعية اليمنية بالمال والجند، إضافة إلى وقوفها إلى جوار المملكة الأردنية الهاشمية في رمضان الماضي في ضائقتها الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد حرص السعودية على استقرار الدول العربية بذات النهج الذي تحفظ فيه استقرار عاصمتها وشعبها، لتؤكد بذلك ريادتها للعالمين العربي والإسلامي.// انتهى //06:02ت م0005