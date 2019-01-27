الرياض 21 جمادى الأولى 1440 ه الموافق 27 يناير 2019 م واساستقبل معهد الإدارة العامة اليوم (2157) موظفًا حكوميًا، للالتحاق بـ(87) برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.وأوضح المتحدث الرسمي للمعهد عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري.وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام, ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق (549) موظفاً حكومياً، بـ(25) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الاجتماعات، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل(2)، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات شبكات الحاسب الآلي، إعداد المراسلات، التخطيط التنفيذي، الجداول الإلكترونية (Excel)، الحسابات الختامية الحكومية، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، العروض التقديمية (Power Point)، القيادة الإدارية، تطوير خدمات المستفيدين، لغة الاستفسار البنائية SQL، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، مهارات السكرتارية الإبداعية، الاتصال الفعال في العمل، الإشراف الميداني على تنفيذ المشاريع، التنسيق الإداري، تصميم الاستبانة، مهارات بناء فرق العمل.كما نفذ المركز الرئيسي للمعهد برنامجين موجهين ويلتحق بهما (50) متدرباً, وهذه البرامج هي: تهيئة الموظف الجديد، مهارات الإدارة الإعلامية.وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق (673) موظفاً حكومياً، بـ(27) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الاجتماعات، إدارة الجودة الشاملة، إدارة نظم المعلومات الصحية، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، أساسيات أمن المعلومات، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، القيادة الإدارية، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، تصميم المسوح الإحصائية، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التفاوض، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، نظم الرقابة الداخلية، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook) (5)، اصول المحاسبة الحكومية، الضمانات البنكية، تصميم الاستبانة، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.كما نفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، (3) برامج موجهة التحق بها (75) متدرباً, وهذه البرامج هي: إدارة المشاريع، القدرات التنفيذية للمدراء، مهارات موظفي خدمة العملاء.وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق (101) موظفًا حكوميًا، بـ(4) برامج تدريبية، وهي: إعداد التقارير، لغة الاستفسار البنائية SQL، الضمانات البنكية، مؤشرات الأداء.كما نفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية برنامج (عرض ووصف البيانات في بناء التقارير) الموجه ويلتحق به (25) متدرباً.وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت (286) موظفة حكومية بـ (11) برنامجا تدريبيا، وهي: إدارة برامج التثقيف الصحي، استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، إعداد وصياغة العقود، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تصميم المسوح الإحصائية، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، مهارات التعامل مع المستفيدين، إعداد التقارير الإحصائية، الأرشفة الإلكترونية، مهارات بناء فرق العمل(2).كما نفذ الفرع النسائي للمعهد بالرياض البرامج الموجه (أخصائي الموارد البشرية) ويلتحق به (25) متدربة.وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق (373) موظفًا حكوميًا بـ(13) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الاجتماعات، ادارة النزاع في بيئة العمل، إدارة الوقت، إدارة وصيانة نظام، الخادم في بيئة Windows، العروض التقديمية (Power Point)، حماية الملكية العقارية للدولة، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، اصول المحاسبة الحكومية، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الإداري، إنهاء الخدمة، مؤشرات الأداء.//انتهى//08:57ت م0013