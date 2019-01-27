نجران 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران الأحد القادم، دورة تدريبية لصيانة وبرمجة الجوالات والأجهزة الذكية،وذلك بمقر الغرفة بالمنطقة.ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين على مكونات الجوالات والأجهزة الذكية الخارجية والداخلية، وطريقة فكها وتركيبها، والقدرة على تشخيص العطل وإصلاحه، إضافةً إلى احتراف برمجة الجوالات والأجهزة الذكية بأنواعها.ودعت الغرفة الراغبين للتسجيل في الدورة مراجعة إدارة الشؤون الاقتصادية بقسم التدريب والتوطين.// انتهى //08:57ت م0014