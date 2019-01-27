جدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار, قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة قد تودي إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر, تشمل كلاً من محافظات جدة، رابغ، ذهبان، مدركة، الكامل والأجزاء المجاورة لها، لافتةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //09:55ت م0016