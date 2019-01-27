الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسيفتتح معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور ماجد الفياض، أعمال "مؤتمر الاتحاد العربي لأمراض النزاف"، يوم الخميس المقبل 25 جمادى الأولى الموافق 31 يناير 2019م الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي على مدى ثلاثة أيام بمقر جامعة الفيصل بالرياض .وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر, استشاري أمراض الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور طارق عويضة، أن المؤتمر يأتي بمشاركة 40 من استشاريين واختصاصيين وباحثين وخبراء في مجال أمراض النزاف من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ونيوزلندا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والهند، والعراق، ولبنان، وتونس، ومصر، والمغرب، وعمان، والامارات العربية، والمملكة العربية السعودية، يتناولون عبر 31 ورقة علمية، و 4 ورش متخصصة، أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في تشخيص أعراض النزاف الوراثية، وتحديد الطفرات الجينية، واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات في تعويض عوامل الدم الناقصة، وكذلك العلاج الجيني، بالإضافة إلى مجال الرعاية الصحية المتخصصة لمرضى النزاف في الدول العربية.وأفاد عويضة، أن المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الرعاية الصحية المقدمة لمرضى النزاف في المنطقة والإقليم من خلال تبادل الخبرات وتزويد الأطباء والعاملين الصحيين بأبرز المستجدات في أمراض النزاف في مجالي التشخيص والعلاج مع المتخصصين والخبراء والباحثين الذين يشاركون من مختلف أنحاء العالم، ومناقشة الأبحاث العلمية المتميزة والحديثة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بهذا المرض، وإبراز خبرات المملكة في مجالي تشخيص وعلاج مرضى النزاف, لافتاً إلى أن المؤتمر يتيح إمكانية حضور المرضى وذويهم للجلسات العلمية والمشاركة في النقاشات مع المختصين ويوفر خدمة الترجمة الفورية إلى اللغة العربية، وذلك بهدف اطلاعهم على أحدث المستجدات في أمراض النزاف.وأبان رئيس اللجنة المنظمة، أنه على هامش فعاليات المؤتمر سيقام معرضين مصاحبين، الأول بواسطة جمعيات عالمية وعربية ومحلية متخصصة في مجال علوم أمراض الدم وأمراض النزاف, والمعرض الثاني المصاحب سيكون من خلال جمعيات خيرية متخصصة في أمراض الدم وعيادات أمراض النزاف الشاملة في المملكة جرى دعوتها من أجل عرض الخدمات المتوفرة لديها في هذا المجال على المرضى وذويهم.يشار إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد اعتمدت 39 ساعة تدريبية لحضور المؤتمر.// انتهى //11:26ت م0033