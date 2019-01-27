الأحساء 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسحقق مهرجان تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2019"، زيادة قياسية في أعداد الزائرين وتضاعف حجم المبيعات بنسبة قُدرت بـ 74% عن الأعوام الماضية، الذي تنظمه أمانة الأحساء بالشراكة مع الغرفة التجارية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وأوضح أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم، أن المهرجان استطاع بفضل الله أن يحقق أرقاماً اقتصادية ضخمة نظير الأعداد المتزايدة من الزائرين، الذين يستقبلهم المهرجان في كل عام من داخل المملكة وخارجها، بينهم رجال أعمال لعقد صفقات عدة سواءً كان ذلك في ردهات المهرجان أم خارجه، معتبراً أن كل ما يحققه المهرجان من نجاحات هو أمر سينعكس أثره الإيجابي على المزارعين لدخول التمور كمادة غذائية رئيسية عبر صناعات غير تقليدية، مشيداً بالتنويع المتنامي في الصناعات نوعاً وكماً.// انتهى //11:28ت م0034