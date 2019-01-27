جدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , الثلاثاء المقبل , الحفل الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها العاشرة, بمشاركة 21 جامعة وكلية ومدرسة أهلية وحكومية على مستوى المحافظة.وتهدف المسابقة , التي سيكرّم سموه خلالها الفائزين والفائزات بجوائزها في فروعها الأربع , وشهدت في سنواتها التسع الماضية إقبالاً كبيراً من طلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة , إلى رفع مستوى الفائدة المتحققة لحفظة القرآن الكريم ليكونوا طلاباً واعين ووسطيين في أفكارهم وسلوكهم.من جانب آخر , قدّم معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان الشكر لسمو محافظ جدة على رعايته الحفل واهتمامه بالمسابقة ولجميع العاملين بها.// انتهى //11:33ت م0036