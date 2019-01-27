كابول 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأعلن الجيش الأفغاني اليوم، مقتل 10 مسلحين في غارات جوية شنتها قوات التحالف ضد مخابئ تابعة لجماعة موالية لتنظيم داعش الإرهابي في إقليم ننجرهار، شرق أفغانستان.وقال الجيش في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية: "إن قوات التحالف استهدفت مخابئ الجماعة المُسلحة في حي أتشين، أحد أحياء إقليم ننجرهار، مما أسفر عن مقتل 8 مُسلحين وتدمير اثنين من مخابئ الجماعة المُسلحة".وأضاف، أن القوات شنت غارة أخرى، أسفرت عن مقتل اثنين من مُسلحي الجماعة، في حي خوجياني بالإقليم نفسه.وتابع قائلا، "أن الغارات لم تتسبب في خسائر بشرية من المدنيين أو أفراد الأمن، الذين شاركوا في تنفيذ العملية".// انتهى //11:39ت م0038