حائل 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسدشّن مدير عام الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالنيابة يحيى بن صالح العماري، بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل فواز النعام اليوم، برنامج "ساعدني وحاضنة التفوق" بالتعاون مع جامعة حائل، وذلك بمقر الادارة العامة للتعليم.وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الدافعية والتشجيع المعرفي، وتدريب الطلبة على المهارات وتنمية القدرات على تحدي الذات والمنافسة، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف طلاب الصف الأول الثانوي، الحاصلين على معدل تراكمي 70% وأقل في اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439 - 1440.وأفاد النعام أن المرحلة الأولى للبرنامج تعد تجريبية وتطبق على خمس مدارس، بهدف المعالجة والتطوير ليعمم بعد ذلك على مدارس المنطقة "بنين-بنات".الجدير بالذكر أن البرنامج يعنى بالمحولات الإرشادية لممارسة التوجيه والإرشاد النفسي الفردي والجماعي، من خلال الأنشطة الفردية والجماعية لتهيئة الطلاب ذوي المعدلات الدراسية المنخفضة نفسياً وتربوياً لتحسين معدلاتهم التراكمية.// انتهى //12:05ت م0041