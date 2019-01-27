الطائف 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأصدرت أمانة محافظة الطائف خلال عام 2018م أكثر من 1195 رخصة لمنشآت سكنية وتجارية، وذلك بنظام إلكتروني كامل يتيح للمتقدم برفع الطلب ومتابعته إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الأمانة.وبينت أمانة الطائف أن التراخيص التي تم إصدارها شملت رخص البناء والهدم والترميم، ورخص الإضافة والتعديل، وبدل الفاقد والتجديد وغيرها من الرخص المتعلقة بالمباني والإنشاءات.وأكدت استمرار في الجهود الرامية لتطوير منظومة العمل لديها، بما يضمن تقديم جميع الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة، إضافة إلى سعيها في مواصلة العمل للتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية، لمواكبة التوجيهات السامية التي نصت على ضرورة تطبيق الحكومة الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وسرعة إنجاز المعاملات، ودعم جهود التوثيق والحفظ الإلكتروني، والأمن المعلوماتي، وفق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.يذكر أن أمانة الطائف فازت بعدد من الجوائز أبرزها جائزة التميز الذهبي للإنجازات الحكومية العربية عن خدمة رخصة البناء الذكية، وتعمل على لتطوير برامجها الإلكترونية الهادفة إلى تعزيز العمل بالتقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة الأهالي وراحتهم، وتسهيل التواصل المباشر مع المكاتب الهندسية بما يضمن دقة الانجاز وسرعته وموثوقية عالية، واستثمار تقنية المعلومات في قطاع الخدمات البلدية، والمحافظة على معايير الجودة ، وإيجاد الحلول السريعة لمعالجة التراخيص الفنية والانشائية.// انتهى //13:15ت م0053