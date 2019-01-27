نجران 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واساستعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مشروعات الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة لسنة 2019م، البالغ تكلفتها 328 مليون ريال، عرضها مدير إدارة كهرباء المنطقة، المهندس علي بن محمد آل عطيف.وبارك سموه في بداية اللقاء تكليف المهندس آل عطيف، مديراً لكهرباء المنطقة، بمبدأ التدوير الوظيفي في القطاع الجنوبي مع منطقة جازان، معرباً عن أمنياته للجميع بالتوفيق والعون لخدمة الوطن والمواطن.وتضمنت المشروعات تعزيز وتحسين شبكات التوزيع، وإيصال الخدمة للمشتركين الجدد، وإنشاء محطات شرق مطار نجران، وفي المحافظات، واستحداث خطوط أرضية.واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز على المشروعات المعتمدة للعام الماضي، ونسبة التنفيذ والإنجاز، حاثاً على مضاعفة المتابعة ميدانياً، بما يحقق الأهداف التي من أجلها تم اعتماد المشاريع.// انتهى //13:16ت م0054