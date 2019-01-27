جيزان21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق27 يناير 2019 م واسأشاد معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بما خرجت به لجنة التوصيات بملتقى القيادات الشابة الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالجامعة نهاية الأسبوع الماضي، عن إطلاق برنامج لتمكين القيادات الشابة في جامعة جازان بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030 في صنع جيل قيادي ورفع المقترح لإنشاء المركز واستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.وأشار معاليه إلى أن الملتقى أوصى بإتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب بالداخل والخارج من خلال برنامج "كفايات والتطوير المهني التعليمي" وبرنامج "ابتعاث" لصنع وتمكين قيادات شابة مستقبلية من خلال وزارة التعليم، والعمل على تطوير لوائح الخدمة المدنية لتمكين الشباب في المهارات القيادية والسعي لجعل متوسط الفئة العمرية القيادية في العقدين الثالث والرابع، ونشر وتفعيل ثقافة قياس الأداء المستمر في مختلف المؤسسات بقصد توفير بيئة ملائمة لصنع قيادات شابة مستقبلية، ودعم المناهج والأنشطة اللاصفية في الجامعات السعودية كأداة لاكتشاف وتمكين القادة من الطلاب والطالبات بما يتفق ورؤية 2030، وتوظيف خبرات وقدرات المبتعثين بعد عودتهم وتمكينهم من تولي المناصب القيادية.// انتهى //13:30ت م0057