جدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأعلنت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن إجمالي عدد المسافرين لعام 2018, بلغ 41.2 مليون مسافر بزيادة قدرها 20% عن عام 2017 الذي بلغ 34 مليون مسافر، مسجلاً أعلى إحصائية مسافرين سنوياً في تاريخه.ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2018، بلغ إجمالي عدد الرحلات 340.333 ألف رحلة، وتصدرت الصالة الجنوبية الأعلى نسبة من حيث عدد المسافرين, مسجلة 23.1 مليون مسافر للعام نفسه, تم نقلهم عبر 197.314 ألف رحلة، في حين بلغ عدد المسافرين عبر الصالة الشمالية 10.5 ملايين مسافر, تم نقلهم عبر 90.855 ألف رحلة .وبلغ عدد المسافرين عبر مجمع صالات الحج والعمرة للعام نفسه 7.3 ملايين مسافر، تم نقلهم عبر 48.241 ألف رحلة، وسجلت الصالة الجديدة 1 قرابة 385.729 ألف مسافر عبر 3.923 رحلة .وأوضح مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن حركة التشغيل في المطار جاءت بوتيرة متسارعة؛ نظراً لما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتوافد الحجاج والمعتمرين إلى الأماكن المقدسة عبر المطار الذي يعد بوابة الحرمين الشريفين، وكذلك لموقع المطار المتميز الذي جعل منه محطة انطلاق حيوية للمسافرين وشركات الطيران العالمية، متوقعاً أن يشهد المطار نمواً إضافياً في الأعوام المقبلة.وأفاد أن المطار سجل أعلى نمواً في الحركة الجوية إضافة لعمله بنسبة تفوق أضعاف طاقته الاستيعابية الحالية، حيث يشهد نمواً متواصلاً في الحركة الجوية وخاصة خلال موسمي الحج والعمرة، إضافة إلى ازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، وزيادة عدد الشركات الناقلة الراغبة في التشغيل من وإلى مطار الملك عبدالعزيز .ولفت إلى أن الزيادة المستمرة في حجم الحركة الجوية وتنامي معدلات أعداد المسافرين والطائرات، تمثل تحدياً كبيراً للمطار في مرحلته الانتقالية الى الصالة الجديدة، إذ تُحتم على المطار مسؤولية كبرى للالتزام باستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية إلى أن يتم التشغيل الكامل للصالة الجديدة رقم 1 , مؤكداً استكمال نقل رحلات 11 وجهة إلى الصالة الجديدة بما يتجاوز 80 رحلة في الأسبوع؛ لتنقل مئات المسافرين، ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من الرحلات خلال الفترة المقبلة للعديد من الوجهات .وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني سارعت إلى تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يُعد نقلة نوعية في سوق النقل الجوي بالمنطقة، وقفزة فريدة إلى مصاف التنافسية العالمية في سوق المطارات.وأعرب مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عن شكره وتقديره لجميع العاملين بجميع الجهات العاملة بالمطار، من خلال منظومة عمل جماعي تجسّدت في روح الفريق الواحد والعمل تحت مظلة واحدة, للوصول للنجاح المطلوب وتقديم خدمات تشرف المملكة وقيادتها الرشيدة.// انتهى //13:31ت م0058