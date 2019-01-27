لندن 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بالخلافات الداخلية والتجاذبات السياسية القائمة في البلاد حول مسألة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وطريقة الخروج وسط الملفات الشائكة وأهمها حل مسألة كيفية التعامل مع حدود إيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا وغيرها من الملفات.وأوردت صحف الأحد أن الحكومة البريطانية وضعت خططاً من أجل التهيؤ لإعلان حالة الطوارئ، وذلك في حالة حدوث اضطراب إثر خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق حول كيفية ذلك الخروج وحيثياته.ولفتت الصحف إلى التقدم الحاصل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية وتداعياته على الساحة الأفغانية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أنها شهدت تقدماً كبيراً بسبب بأن طالبان اختارت واحدا من أبرز قياداتها لرئاسة وفد التفاوض.// انتهى //13:32ت م0059