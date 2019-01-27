جيزان 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطقة اليوم، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الأولى للعام المالي الحالي ١٤٤٠-١٤٤١هـ، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.واستهل سمو أمير المنطقة الجلسة بكلمة توجيهية حمد الله تعالى على نعمه الكثيرة التي منّ بها على بلادنا العزيزة, ومن أهمها نعمة الأمن والأمان ورغد العيش, في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.ووجه الأمير محمد بن ناصر أعضاء المجلس بأهمية العمل الجاد والمخلص للرقي بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها, وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية والمضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .وأكد سمو أمير جازان أهمية الموضوعات التي سيناقشها الجلسة في دورة انعقاده الحالية، ومنها المشروعات والمبالغ المعتمدة للجهات الحكومية في ميزانية الخير والنماء للدولة لهذا العام, التي تعد دليلاً بالغاً على أن دولتنا الرشيدة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية لأبناء هذا الوطن الكريم بشكل عام, والمستقبل الواعد لمنطقة جازان بوجه خاص, مبرزاً سموه ما مثله دافوس الصحراء من أهمية للاقتصاد السعودي ودوره في إبراز مكانة المملكة العالمية وطموحها الكبير الذي يهدف لتعزيز مكانتها الاقتصادية على مستوى العالمي.وشدد على الدور المناط بمجلس المنطقة في تحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - من خلال قيامه بمهامه ومساهمته في العديد من الإنجازات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية وغيرها من المجالات, بما يخدم المنطقة والأهالي والمقيمين بها, راجياً العون والتوفيق لأعضاء المجلس في مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية, واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها .وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق أن المجلس استعرض عقب ذلك التوصيات والنتائج التي جرى التوصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس .وبين أن المجلس سيستعرض في دورة انعقاده الحالية التي تستمر لمدة أربعة أيام المشروعات المعتمدة للجهات الحكومية في ميزانية الخير والنماء للعام المالي الحالي، إضافة لجملة من الموضوعات ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية والشباب والسياحة والثقافة ومتابعة تنسيق مشروعات المياه والصحة ولجنة تحقيق الرؤية والتحول الوطني وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .واختتم أمين عام مجلس المنطقة تصريحه مفيداً أن المجلس سيخصص جلسته الرابعة من جلساته في دورة انعقاده الحالية التي ستعقد بمحافظة الدرب لبحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات في شتى المجالات التنموية.// انتهى //13:34ت م0060