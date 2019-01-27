بريدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، العميد علي بن حسن بن مرضي القحطاني، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة، يرافقه مدير شرطة المنطقة سابقاً اللواء عبدالرحمن السويكت.ورحب سموه في بداية اللقاء بالعميد بن مرضي, كما هنأه على هذه الثقة بتكليفه مديراً لشرطة المنطقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله، منوهاً بالأدوار البارزة التي يقوم بها رجال الأمن وما يقدمونه من تضحيات لحفظ الأمن، والجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة لحفظ الأمن وراحة المواطن والمقيم في ظل التوجيهات الكريمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، التي جعلت راحة وأمن وسلامة كل من يقيم على أرض هذه البلاد من أولوياتها.وثمّن سمو أمير القصيم جهود مدير الشرطة السابق اللواء السويكت، متمنياً له التوفيق في حياته العملية, سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.من جانبه أعرب العميد بن مرضي عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله وتوجيهاته السديدة، مؤكداً عزمه وجميع منسوبي الشرطة على بذل قصارى الجهد لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن، منوهاً بدعم سموه الدائم واهتمامه المستمر بكل ما من شأنه حفظ أمن الوطن والمواطن، داعياً الله أن يوفقه وأن يكون عند حسن ثقة ولاة الأمر لخدمة المنطقة.// انتهى //13:34ت م0061