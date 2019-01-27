نجران 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستستعد الإدارة العامة لتعليم منطقة نجران ممثلة بإدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات للمشاركة في الأولمبياد الوطني للتاريخ.وأوضح مدير النشاط الطلابي عبده عطيف، أن المسابقة سنوية تنظمها دارة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع وزارة التعليم، للتنافس بطريقة إبداعية بين طلبة المرحلة الثانوية بنين وبنات في مدارس التعليم العام سواء الحكومية أو الأهلية في المعلومات التاريخية للمملكة والتاريخ الدولي، من خلال أسئلة محددة وآليات منظمة بإشراف نخبة من المختصين، تقدم محتوى معرفي مهاري يرتبط بتاريخ المملكة وما يتصل به من تراث مادي ومعنوي وتاريخ العالم وما فيه من حضارات وأحداث تاريخية، وتنطلق من رؤية المملكة 2030 بهدف غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، والتعرف على تاريخ المملكة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على تاريخ العالم وما فيه من أحداث وحضارات وثقافات.وأفاد عطيف أن موضوعات الأولمبياد تتركز حول المعلومات التاريخية للمملكة والعالم العربي والدولي في المجالات "الثقافية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الحضارية، الرياضية، السير والإعلام، الموروث الشعبي، العلوم والتكنولوجيا"، مشيراً إلى أن منصة التسجيل في الأولمبياد متاحة حتى الـ ٢٥ من الشهر الجاري من خلال الرابط التالي https://historyolympiad.sa/register.// انتهى //13:38ت م0062